Abimaq: mercado de máquinas agrícolas está travado à espera do Plano Safra

A Abimaq pediu ao governo que destinasse R$ 36 bilhões do Plano Safra para financiamento de aquisições de máquinas agrícolas. O programa será anunciado nesta quarta-feira, 3, pelo governo. De acordo com presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão, que citou conversas entre os ministros e pessoas próximas do assunto, o governo está propondo R$ 18 bilhões, a metade do pleiteado para esta finalidade.

Enquanto isso, de acordo com Estevão, o mercado segue travado, à espera do Plano Safra, onde as taxa de juros chegam a até 11%, enquanto no mercado a mesma taxa parte de 18%.

Ele considera as quedas do faturamento do segmento acima de 30% nas comparações de mais longo prazo para sustentar sua tese de que o mercado de máquinas agrícolas segue travado.