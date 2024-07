Ouro fecha em queda, com alta nos juros dos Treasuries e ambiente incerto nos EUA

Os preços do ouro foram pressionados nesta segunda-feira, em meio a alta dos juros dos Treasuries. Os rendimentos acompanharam a valorização de títulos europeus, impulsionados após o resultado do primeiro turno da França. Segundo o Rabobank, o cenário dividido trouxe alívio para os spreads dos bônus da Europa, mas o movimento pode ter fôlego curto, a depender do segundo turno, que acontece no próximo final de semana.

Investidores digerem também nova rodada de dados macroeconômicos dos EUA. Hoje, leituras divergentes do PMI industrial ampliaram dúvidas sobre os próximos passos do Fed: houve avanço a 51,6 em junho, na pesquisa da S&P Global, e recuo a 48,5 em junho, no levantamento do ISM, que tende a ser preferido pelo mercado. Para a Oxford Economics, ambas as leituras não devem ter reflexo sobre as próximas decisões do BC americano e só devem apontar melhora de fato da indústria depois do início de cortes de juros pelo Fed.

Estrategista de Metais da MKS PAMP, Nicky Shiels destaca que o mercado de ouro está de olho nos dados e que somente sinais de estagflação podem impulsionar um novo rali dos preços. Shiels argumenta ainda que não será fácil para o ouro "capitalizar" sobre os rendimentos dos Treasuries, tendo em vista a maior sensibilidade aos dados macroeconômicos.