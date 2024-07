Neurotech: Busca por crédito cai 1% em maio ante abril e cede 14% em relação ao 5º mês de 2023

Depois de um respiro em abril, a procura por financiamento no Brasil voltou a cair. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) teve queda de 1% em maio em relação a abril, quando cresceu 14%. Na comparação com quinto mês de 2023, recuou 14% - o oitavo declínio consecutivo, conforme o dado antecipado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Entre os segmentos que compõem o INDC, o setor de serviços foi novamente o único a apresentar crescimento, desta vez de 20%, na comparação anual. A categoria também é única a não registrar queda em 2024. Já a busca por crédito no varejo recuou 22%, enquanto a demanda entre bancos e demais instituições financeiras teve retração de 12% em maio ante igual mês de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na comparação mensal, a queda de 1% do INDC foi influenciada por bancos (-4%). Já nos demais setores - serviços e varejo - houve crescimento de 11% e 1%, respectivamente, em relação a abril deste ano.

O avanço da demanda por crédito no varejo, por sua vez, foi puxado pela categoria de supermercados, com alta de 7%, mantendo-se em elevação em todos os meses deste ano. "Historicamente, o setor varejista é o que promove maior impacto no Índice geral e, mais uma vez, os supermercados representam a única categoria com crescimento de demanda", cita Natália Heimann, head de produtos Analytics da Neurotech e responsável pelo indicador. O fato de só o segmento supermercadista ter tido bom desempenho sugere que, "aparentemente os consumidores seguirão cautelosos neste cenário ainda de incerteza e recuperação lenta da economia, priorizando gastos com alimentação e demais itens de necessidades básicas", estima a executiva da Neurotech. Aberturas