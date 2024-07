Governo confia na votação da tributária até 17 de julho na Câmara, diz Padilha

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 1, que o governo confia na apresentação do relatório de regulamentação da reforma tributária nesta quarta-feira, 03, com conclusão da votação do tema na Câmara até 17 de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar.

"Estamos muito confiantes de que Câmara vai se dedicar a concluir regulamentação neste semestre. Temos confiança: mais uma vez vamos desapontar os pessimistas, reforçando o espírito de não aumento da carga tributária", disse Padilha após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Padilha participou mais cedo de reunião da equipe econômica com os deputados do grupo de trabalho que elabora o relatório do projeto de regulamentação da reforma.