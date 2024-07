Criptomoedas: Bitcoin avança, superando US$ 63 mil, com decisão judicial sobre a Binance

As criptomoedas subiram hoje, enviando os preços do bitcoin para acima de US$ 63 mil, impulsionadas depois que uma juiza federal nos Estados Unidos rejeitou na sexta-feira as acusações contra a exchange de criptomoedas Binance.

Às 16h55 (de Brasília), o bitcoin avançava 1,82%, a US$ 63.166,01, enquanto o ethereum subia 1,25%, a US$ 3.470,84, segundo a Binance.

Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, atribuiu a recuperação do início da semana à decisão do final da semana passada. Na sexta-feira, a juíza Amy Jackson do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia rejeitou uma parte do processo da Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês) contra a Binance e seu fundador Changpeng Zhao.