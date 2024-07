Bolsas de NY fecham em alta após dados e com Tesla em destaque, mas Treasuries limitam ímpeto

Boeing subiu 2,58%, após fechar acordo que prevê a compra da fabricante de fuselagens Spirit AeroSystems. Por outro lado, Blackrock caiu 0,67%, depois que a maior gestora de recursos do mundo anunciou a aquisição da provedora de dados Preqin por US$ 3,2 bilhões.

Entre os destaques individuais, Tesla saltou 6,05%, depois que o CEO da empresa, Elon Musk, seguiu a conta no X (antigo Twitter) do fundador da Uber, Travis Kalanick. A atitude gerou especulações de que Musk estaria avançando na implementação do projeto de Robotaxi.

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, após mais uma rodada de indicadores consolidar expectativa por cortes de juros do Federal Reserve (Fed) a partir de setembro. O ímpeto, no entanto, ficou limitado pela escalada dos rendimentos dos Treasuries.

O papel da Trump Media subiu 1,01%, no dia em que a Suprema Corte dos EUA decidiu que o ex-presidente dos EUA Donald Trump pode receber imunidade parcial. A notícia foi interpretada como uma vitória ao republicano e aumentou as apostas de que Trump volte à Casa Branca, já turbinadas pelo desempenho negativo do rival, o presidente Joe Biden, no debate da última quinta-feira.

O quadro ajudou a impulsionar os juros dos Treasuries, o que por sua vez limitou os ganhos em Nova York. Apesar disso, duas leituras de índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos EUA ajudaram a consolidar aposta de que o Federal Reserve (Fed) cortará juros já em setembro.

A Capital Economics acredita que as perspectivas para as ações americanas são positivas. Segundo a consultoria, o otimismo reflete a expectativa por corte de juros do Fed e o entusiasmo referente à inteligência artificial. Para a instituição, os mercados americanos devem liderar o movimento, por conta da forte exposição ao setor de tecnologia.