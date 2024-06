14 marcas de café torrado desclassificadas para consumo; veja lista

O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou lista de marcas e lotes considerados impróprios para o consumo, com indicação para recolhimento

Ainda em março, o Mapa divulgou a apreensão cautelar de 9.400 quilogramas de produtos com suspeita de irregularidades, além da intimação e/ou autuação de cinco estabelecimentos por falta de registro junto ao ministério.

A decisão faz parte da Operação Valoriza, responsável pela coleta de 168 amostras de café após ações de fiscalização no Brasil entre os dias 18 e 28 de março. Os produtos avaliados como impróprios deverão ser recolhidos pelas empresas.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apresentou aos consumidores nesta sexta-feira, 28, uma lista com 14 marcas de café torrado que continham matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos acima dos limites permitidos pela legislação vigente.

O órgão estabelece que os consumidores que adquiriram os produtos impróprios deixem de consumi-los, com a opção de solicitar sua substituição nos moldes determinados pelo Código de Defesa do Consumidor.

14 marcas de café torrado impróprias para consumo: veja lista



Caso as marcas sejam encontradas em estabelecimentos comerciais, o ministério deve ser comunicado imediatamente pelo canal oficial Fala.BR, com a adição do local e endereço onde os produtos permanecem.