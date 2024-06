Servidores de reguladoras farão paralisação em 4 de julho contra 'sucateamento' de agências

Os servidores das 11 agências reguladoras federais do Brasil aprovaram mais cedo uma paralisação nacional para a próxima quinta-feira, 4. As mobilizações da categoria estão em curso há pelo menos dois meses. Os trabalhadores dizem que os órgão estão sendo sucateados, com déficit de servidores e corte de orçamento. A paralisação foi aprovada durante assembleia realizada pela manhã pelo Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências). O Sinagências ainda não detalhou qual será a dimensão dos atos e quais serviços serão impactados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesta semana, os profissionais realizaram atos em aeroportos de 14 capitais. Como estratégia para chamar a atenção pública, servidores intensificaram ações de fiscalização de aeronaves e inspeção aeroportuária, ocasionando atrasos de voos.

Fuga de cérebros Levantamento do Sinagências aponta que 2.106 servidores pediram exoneração das agências reguladoras desde 2008. Desse total, 1.535 migraram para órgãos que teriam carreiras mais atrativas. Além disso, no mesmo período, outros 1.789 servidores se aposentaram. Com isso, o déficit em 16 anos é de 3,8 mil. "Mesmo com toda essa 'fuga de cérebros', até a presente data, nenhuma medida foi tomada pelo governo para reverter a situação. Atualmente, a categoria enfrenta anos sem aumento salarial, e seu quadro é reduzido ano a ano", afirma publicação da Sinagências.