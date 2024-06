Petrobras confirma Fernando Melgarejo para Diretoria Financeira e de Relação com Investidores

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa ainda que as indicações foram submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia.

A Petrobras confirmou nesta sexta-feira, 28, a eleição de três novos diretores, conforme antecipado pelo Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Fernando Sabbi Melgarejo vai para a Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores.

O executivo tem 37 anos no conglomerado Banco do Brasil, dos quais dedicou cerca de 30 anos à área financeira, onde foi Gerente Executivo na Diretoria de Finanças e Relações com Investidores da Banco do Brasil na área de Estruturação e Análise Financeira. É diretor de Participações da Previ desde 2022, onde foi também o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) em 2023. É atualmente conselheiro de administração e integra o Comitê de Auditoria da Neoenergia, presidente do conselho de administração do Grupo Litel e Conselheiro Curador da Fundação Banco do Brasil.

seu processo de aposentadoria após 37 anos de carreira no Banco do Brasil.

Segundo a estatal, as diretoras executivas Renata Baruzzi e Sylvia dos Anjos tomaram posse nesta sexta-feira e Melgarejo, a partir do dia 15, data em que estará concluído

Renata Baruzzi é formada em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com especialização em Gestão Estratégica de Tecnologia pela COPPE/NCE e em Administração pelo IBMEC, além de diversos cursos de extensão no exterior com destaque para o Advaced Management Program (AMP) na Harvard Business School. Ingressou na Petrobras há 38 anos tendo atuado na Refinaria de Cubatão (RPBC), Refinaria de Paulínia (Replan) nos oito primeiros anos da companhia.

Sylvia Maria Couto dos Anjos, por sua vez, é consultora especial da presidência da Petrobrás desde 2023 e formada em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui mestrado em Geologia pela University of Illinois at Urbana-Champaign e PhD pela mesma universidade. Geóloga aposentada da Petrobras, possui mais de 42 anos de experiência na área de E&P, tendo ocupado diversos cargos gerenciais ao longo de sua carreira na companhia, com especial destaque às funções no Cenpes, na Gerência Geral da Exploração, de Gerente Geral de Tecnologias do Ativo de Libra.