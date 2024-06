Lula diz que fará qualquer ajuste fiscal necessário e não quer gastar mais do que País ganha

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, repetiu as críticas feitas mais cedo nesta sexta-feira, 28, contra as sugestões de um ajuste fiscal em relação ao salário mínimo. Disse que "nunca" fará um ajuste fiscal "em cima do povo trabalhador e pobre", mas ressaltou que fará "qualquer ajuste necessário, porque não quero gastar mais do que a gente ganha".

"Agora mesmo estão dizendo que é importante ter preocupação e fazer ajuste fiscal porque o salário mínimo está ficando alto. Que salário mínimo alto? É o mínimo. Eu farei qualquer ajuste necessário, porque não quero gastar mais do que a gente ganha, mas não será nunca em cima do povo trabalhador e pobre", afirmou o presidente.

As cobranças por um ajuste fiscal não passam, porém, pelo reajuste do salário mínimo em si, mas pelo fato de esse valor estar atrelado a outros benefícios, como o BPC (benefício a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência), por exemplo.