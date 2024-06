Galípolo: Estive na Fazenda, sei das dificuldades de avançar nas agendas

O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 28, que conhece as dificuldades de se avançar na agenda fiscal do Brasil, devido à sua experiência como secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Ele fez elogios à atuação da equipe econômica, incluindo o chefe da pasta, Fernando Haddad.

"Eu estava lá no primeiro semestre de 2023, sei das dificuldades de avançar em cada uma das agendas", disse Galípolo, em um evento da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio. "Brinquei esses dias sobre os cabelos brancos do meu amigo Fernando Haddad, dos desafios que ele tem enfrentado no tema fiscal, não é simples."

Ele disse que o problema fiscal se trata menos de uma dificuldade de diagnóstico, e mais da dificuldade de conseguir avançar em um ambiente de decisões conflituosas.