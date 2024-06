Fala de Lula amplia temor do mercado com Brasil e Ibovespa toca mínimas, apesar de alta em NY

O Ibovespa abandonou a marca dos 124 mil pontos - vista pela primeira vez no final de maio - retomada na quinta-feira, 27, e mantida até há pouco, destoando da alta e máximas em Nova York. O principal indicador da B3 adotou uma sequência de mínimas, a despeito da valorização das bolsas norte-americanas e das duas ações de maior peso na carteira, Vale e Petrobras, em meio a declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A elevação dos juros futuros e do dólar ante o real, que já tocou R$ 5,5854 na máxima, explica parte do recuo do Ibovespa. "Hoje tem vencimento de dólar futuro e a curva estressou. Ontem o índice Bovespa segurou bem, mas hoje não consegue. Isso é reflexo do estresse da véspera nos juros e no dólar. A pauta fiscal tem ganhado mais corpo e o mercado exige mais clareza em relação a corte de gastos", diz Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com Lourenço, falas recentes do presidente Lula, com críticas ao mercado e ao Banco Central, não soam nada bem. Em nova fala sobre o presidente do BC, Roberto Campos Neto, Lula acrescentou: "Isso vai melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central, e vamos construir uma nova filosofia."

O presidente defendeu a abertura de uma investigação pelo BC sobre a especulação com derivativos para valorizar o dólar. Em entrevista à Rádio FM O Tempo, Lula afirmou que "o dólar está subindo porque tem especulação com derivativos" para enfraquecer a moeda brasileira. Declarações similares já haviam sido feitas ontem. Desta forma, apesar de ainda sustentar alta em junho de 1,00%, o Ibovespa aprofunda as perdas do semestre a 8,00%. "É uma queda relevante, não é normal quando se tem um processo de queda de juros sete cortes seguidos da Selic, iniciados em agosto/2023", diz Bruno Mori, economista e planejador financeiro CFP pela Planejar, ao lembrar dos riscos fiscais. Na avaliação de Mori, dada a flexibilização monetária no Brasil, o Índice Bovespa teria espaço para recuperar não fossem as incertezas internas. "Subiria não por fundamento, mas por correção. O mercado faz a conta do peso fiscal. Tivemos eventos extraordinários que não se repetirão na arrecadação. É preciso algo concreto", afirma.