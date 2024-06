É preciso combater a mentira de que ajudar as pessoas pobres é um desperdício, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu, nesta sexta-feira, 28, ser "perfeitamente possível compatibilizar o desenvolvimento da nação e da economia dando oportunidade" às pessoas mais pobres. "É preciso combater a mentira de que ajudar as pessoas pobres é um desperdício. Essa é uma mentira que deve ser enfrentada. Quem mais precisa da política são as pessoas pobres. É perfeitamente possível compatibilizar o desenvolvimento da nação e da economia dando oportunidade, inclusão e o mínimo de dignidade às pessoas. Vai nos incomodar muito se nossa geração não conseguir vencer esse mal da pobreza", disse Pacheco, em evento em Belo Horizonte, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração de Pacheco acontece em meio a uma série de críticas ao governo federal pelo receio em relação às contas públicas.

Há uma cobrança cada vez mais recorrente de parte do establishment político e do mercado financeiro para que o Palácio do Planalto analise propostas de corte de gastos para equilibrar as contas públicas.