BCE exorta países da zona do euro a deixarem inalteradas exigências de capital para bancos

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) exortou os países da zona do euro a manterem os níveis atuais de exigências de colchões de capital para os bancos. A recomendação reflete os riscos crescentes à lucratividade do sistema bancário na região, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira.

O BCE lembra que, desde 2022, o crescimento do crédito e dos preços de propriedades desacelerou de maneira significativa, em meio ao aperto das condições financeiras e um ambiente macroeconômico desafiador. O movimento foi acompanhado pelo aumento da lucratividade aos níveis mais elevados desde a crise financeira de 2008, diante de receitas com juros, segundo o documento.

A instituição, no entanto, ressalta que o alto endividamento e a escalada excessiva dos preços no mercado imobiliário comercial tendem a ampliar os ventos contrários aos lucros. Por isso, é importante que as autoridades mantenham seus capitais inalterados, diz o BCE.