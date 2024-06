Atividade econômica cresce 1,6% em abril ante março, aponta ITE-Facamp

O nível da atividade econômica medido pelo Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) registrou crescimento de 1,6% na passagem de março para abril de 2024, já descontados os efeitos sazonais, de acordo com dados divulgados pelo NEC/Facamp. O aumento reflete o bom desempenho tanto da indústria quanto do comércio, impulsionados por um mercado de trabalho mais dinâmico e pela queda nas taxas de juros.

O resultado positivo do ITE-Facamp também é evidenciado na comparação interanual, com crescimento de 3,8% em abril de 2024 em relação a igual mês do ano anterior. No acumulado do ano, o índice registrou aumento de 2,4%, enquanto no acumulado de 12 meses, o crescimento foi de 2,0%, ambos mostrando melhoras em relação aos números de março de 2024.

"O aumento do dinamismo no mercado de trabalho foi um dos principais fatores que contribuíram para o desempenho positivo do índice", afirma a Facamp. "A melhoria na empregabilidade estimulou especialmente a indústria de bens de consumo e o comércio, setores que se beneficiam diretamente do aumento do poder de compra dos consumidores", acrescenta a instituição.