Vale firma acordo com Pará visando restabelecimento de licenças de Onça Puma e Sosego

A Vale informou nesta quinta-feira, 27, que firmou acordos com o Estado do Pará e sua Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAS), homologados perante o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos, visando restabelecimento das licenças de operação das minas de Onça Puma e Sossego.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que as referidas licenças deverão ser restabelecidas em um prazo de até 48 horas pelo órgão ambiental. "Com isso, a Vale deverá iniciar os processos de retomada operacional o mais breve possível."

A mineradora informa também que dará sequência à execução das medidas socioambientais definidas entre as partes.