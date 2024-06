S&P reafirma ratings da China em 'A+' e 'A-1', com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reafirmou os ratings de crédito soberano da China de longo prazo em 'A+' e de curto prazo em 'A-1'. Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 27, a perspectiva do rating de longo prazo permanece estável, refletindo expectativas de que a economia chinesa irá retomar crescimento anual autossustentado de 4% nos próximos um ou dois anos.

A agência de risco diz que poderá cortar os ratings se o governo chinês continuar oferecendo fortes estímulos fiscais nos próximos três a cinco anos.

Os ratings também poderão ser rebaixados se "passivos contingentes que se cristalizarem nos balanços patrimoniais dos governos locais ultrapassarem significativamente" as expectativas da S&P, "impulsionando a dívida líquida do governo geral para e além de 80% do PIB".