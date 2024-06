Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 95,9 em junho

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu para 95,9 pontos em junho, ante 96,1 pontos em maio, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 27, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). O dado de maio foi levemente revisado para cima, de 96 pontos originalmente.

O resultado de junho frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice a 96,2 pontos.

Apenas a confiança do consumidor avançou de -14,3 pontos em maio para -14 pontos em junho, confirmando a leitura preliminar, mas a da indústria caiu de -9,9 para -10,1 pontos no mesmo período e a de serviços recuou de 6,8 para 6,5 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.