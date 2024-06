Haddad: governo reconhece necessidade de encerrar pressões de gastos e de calibrar comunicação

No momento em que o rumo fiscal da gestão Lula 3 sofre com a desconfiança do mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo reconhece a necessidade de "encerrar as pressões de gastos públicos" além de reconhecer ser preciso "calibrar" a comunicação e "emitir sinais corretos" sobre os compromissos de sustentabilidade social, fiscal e ambiental.

Haddad acrescentou que o governo precisa "demonstrar na prática" que está comprometido com estes objetivos. "E não fugiremos da responsabilidade de enfrentá-los", disse durante a 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão.

"Reconhecemos a necessidade de encerrar as pressões de gastos públicos, desde que, como sempre lembra o presidente, cuidemos dos mais vulneráveis, reconhecemos os desafios internos e externos, temos que calibrar nossa comunicação, emitir os sinais corretos para toda a sociedade brasileira de sustentabilidade social, fiscal, ambiental. Esse tem que ser o lema deste governo, temos que demonstrar na prática que estamos comprometidos com essas metas, e não fugiremos da responsabilidade de enfrentá-los. Também como sempre diz o presidente Lula, citando sua mãe, a Dona Lindu, 'a gente não pode gastar mais do que ganha', temos que saber lidar com o dinheiro da população brasileira, honrar cada real que entra nos cofres públicos e exigir investimento com a maior taxa de retorno social e econômico", afirmou o ministro da Fazenda.