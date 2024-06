Aposentados em vigília da Petrobras têm 1ª reunião com Magda, mas ficam sem solução

A primeira reunião entre a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e os funcionários aposentados da companhia que estão há uma semana acampados em frente à sede no centro do Rio ocorreu na quarta-feira, 26, sem sobressaltos, mas também sem soluções. Por ser aposentada da estatal, Magda não vai participar das negociações sobre o plano de previdência da categoria.

"A reunião foi com o Fórum da Petros, que não é só a FUP, mas a avaliação é positiva. A questão é complexa e envolve órgãos reguladores e por isso a gente não esperava mesmo uma solução definitiva ontem", disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a diretora da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e coordenadora do Sindipetro Unificado de São Paulo, Cibele Vieira. "Ela (Magda) se mostrou sensível e com bastante cuidado sobre o tema", informou.

Vieira explica que para encontrar uma solução definitiva para os equacionamentos foi criado um Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros, que por sua vez formou um Grupo de Trabalho (GT) que foi encerrado esta semana.