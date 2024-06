Vendas de moradias novas nos EUA caem 11,3% em maio ante abril

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos recuaram 11,3% entre abril e maio, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 619 mil, informou nesta quarta-feira, 26, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 2,1% no período.

A mediana do preço da residência nova comercializada no mês passado recuou, de US$ 433.500 no mês anterior a US$ 417.400.