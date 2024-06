Restrição de recursos coloca em risco realização de pesquisas do IBGE, diz Pochmann

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está submetido a uma restrição severa de recursos, que coloca sob risco até mesmo a realização de pesquisas conjunturais, afirmou o presidente do instituto, Marcio Pochmann. Segundo ele, embora o órgão tenha tido o orçamento aprovado, há restrição nas liberações dos recursos, o que já tem acarretado atrasos em pagamentos de contas, por exemplo.

"Estamos com problemas da gestão das pesquisas. A gente tem o orçamento (aprovado), mas não tem o financeiro (recursos liberados). O financeiro é um constrangimento que a gente está tendo para as pesquisas conjunturais tradicionais também", afirmou Pochmann a jornalistas nesta quarta-feira, 26, após participação em um evento de divulgação do instituto, no Rio de Janeiro.

Segundo ele, o instituto tem o orçamento aprovado para garantir a condução das pesquisas conjunturais até o fim do ano, mas não tem ainda o recurso financeiro liberado.