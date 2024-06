Nubank compra Hyperplane, empresa de inteligência de dados

O Nubank comprou a Hyperplane, empresa de inteligência de dados sediada no Vale do Silício, por valor não informado. De acordo com a fintech, a compra ajudará na oferta de produtos e serviços personalizados para os clientes.

Criada em 2022 por Daniel Silva, Felipe Lamounier, Rohan Ramanath e Felipe Meneses, a Hyperplane ajuda na aplicação de modelos a bases de dados para oferecer serviços financeiros em larga escala. De acordo com o Nu, permite ainda a implementação de modelos de aprendizagem profunda com dados proprietários.

A plataforma da Hyperplane é uma espécie de central, que permite o treinamento de centenas de modelos de forma paralela. O Nubank afirma que a aquisição permitirá criar conexões amplas, em conjunto com as equipes da fintech que atuam com soluções que utilizam inteligência artificial.