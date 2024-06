Martin Schlegel será o novo presidente do Banco Central da Suíça a partir de outubro

O Banco Central da Suíça (SNB) anunciou nesta quarta-feira, 26, que Martin Schlegel será seu novo presidente, no lugar de Thomas Jordan. Schlegel assume em 1º de outubro. Até então, ele atuava como vice-presidente do conselho.

Atualmente membro do conselho, Antoine Martin foi apontado como vice-presidente do conselho. Além disso, Petra Tschudin foi escolhida como nova integrante do conselho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Schlegel está no SNB desde 2003, já tendo passagens por várias funções no banco central.