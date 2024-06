Haddad falará com imprensa nesta quarta-feira após reunião do CMN

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falará com a imprensa após a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), informou a assessoria de imprensa da pasta. O CMN se reúne nesta quarta-feira, 26, entre 15 horas e 17 horas. O ministro falará após o encontro, mas não foi definido um horário preciso para esta conversa.

O governo publicou, mais cedo, o decreto que estabelece a meta contínua de inflação. O novo sistema de meta de inflação entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, com centro do alvo e o intervalo de tolerância definidos justamente pelo CMN, mediante proposta do ministro da Fazenda.

O cumprimento da meta será apurado com base na inflação acumulada em 12 meses em um índice de inflação definido pelo CMN - ela será considerada descumprida se houver desvio por seis meses consecutivos do intervalo de tolerância.