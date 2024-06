Haddad: Devemos ter melhor resultado fiscal dos últimos 10 anos sem dar calote em ninguém

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o trabalho do governo e criticou algumas projeções do mercado, que indicam resultados fiscais ruins. Ele reiterou que os indicadores fiscal e de inflação estão em compasso com as projeções da Secretaria de Política Econômica.

"Possivelmente teremos o melhor resultado fiscal dos últimos dez anos em 2024. Vamos aguardar, mas minha impressão é que teremos", disse. Ao ser questionado sobre o superávit de 2022, Haddad mencionou a mudança na regra para pagamento de precatórios e garantiu que o governo entregará um resultado consistente "sem dar calote em ninguém".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado se concordava com as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o nervosismo do mercado, Haddad disse que é preciso avaliar os casos, corrigir a comunicação, se comprometer com dados e entregar bons resultados.