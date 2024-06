Concessões no crédito livre caem 0,1% em maio ante abril, afirma BC

As concessões dos bancos no crédito livre caíram 0,1% em maio ante abril, para R$ 510,0 bilhões, informou nesta quarta-feira, 26, o Banco Central (BC). No acumulado nos últimos 12 meses até maio, o aumento foi de 8,6%. Estes dados não levam em conta ajustes sazonais.

No crédito para pessoas físicas, as concessões subiram 1,5% em maio, para 285,1 bilhões. Em 12 meses até maio, houve alta de 11,0%. Já no caso de pessoas jurídicas, as concessões recuaram 2,0% em maio ante abril, para R$ 224,9 bilhões. Nos 12 meses fechados em maio, houve alta de 5,7%.

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,7% em maio, para R$ 5,954 trilhões. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, o saldo aumentou 9,2% em 12 meses encerrados em maio. Na comparação com abril, houve alta de 0,9% no estoque para pessoas físicas e aumento de 0,4% no estoque para pessoas jurídicas.