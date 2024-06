Bolsas de NY fecham em alta, com agenda esvaziada e destaque para noticiário corporativo

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 26, em um sessão com poucos indicadores e aparições públicas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Neste cenário, as atenções se voltaram para um dia agitado para o noticiário corporativo, com atenção a resultados e uma série de movimentações de companhias. No fechamento, o índice Dow Jones teve alta de 0,04%, aos 39.127,80 pontos; o S&P 500 subiu 0,16%, aos 5.477,90 pontos; e o Nasdaq teve ganhos de 0,49%, aos 17.805,16 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o BMO, os movimentos indicam que os investidores preferem consolidar posições em dia de agenda modesta, enquanto esperam pelos dados da inflação PCE na sexta-feira. No front macro, houve apenas a divulgação de vendas de moradias novas nos EUA, que caíram 11,3% em maio, na comparação mensal, mas sofreram revisão para cima nos números de abril.

Faltam apenas algumas semanas para os balanços do segundo trimestre. De acordo com a FactSet, os analistas esperam um crescimento dos lucros do S&P 500 de 8,8%, ligeiramente abaixo dos 9,0% no início do trimestre, mas ainda o melhor desde os 9,4% vistos no primeiro trimestre de 2022. O guidance do segundo trimestre fornecida durante a temporada de resultados do primeiro trimestre ofereceu algumas conclusões combinadas. O número de empresas (67) que emitiram orientações negativas de lucro por ação para o segundo trimestre ficou acima das médias de cinco (58) e 10 anos (62). No entanto, o número de empresas (44) que emitiram orientações positivas ficou acima das médias de cinco (40) e dez anos (37). A gigante de entrega de encomendas FedEx saltou 15,53% hoje, após agradar com balanço e projeções. A Rivian disparou 23,24%, após a alemã Volkswagen anunciar investimento de US$ 5 bilhões em uma joint venture que permitirá o uso da tecnologia americana para produção de VEs. O movimento respingou nas concorrentes Lucid (+4,00%) e Tesla (+4,81%).