Banco do Brasil inicia simulações de uso de Drex para funcionários

O Banco do Brasil começou a testar um simulador de operações com o Drex, a versão digital do Real, que será utilizado pelos funcionários de áreas de negócio. De acordo com o banco, a plataforma vai permitir a simulação da emissão, do resgate e da transferência de Drex, além da realização de operações com títulos públicos federais tokenizados.

Serão três os perfis: clientes, para operações entre clientes pessoas físicas ou jurídicas; instituição financeira, para operações entre contas do BB e de outros bancos; e TPFt, para os títulos públicos. Após escolher o perfil, o usuário seleciona a operação que fará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O simulador servirá para que os funcionários do banco compreendam melhor como funcionará a moeda digital, que atualmente está em fase de testes. O BB é uma das instituições que fazem parte do piloto do Drex, comandado pelo Banco Central.