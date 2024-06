Petrobras fecha acordo de longo prazo com DOF ASA para utilizar dois navios da companhia

A DOF ASA anunciou nesta segunda-feira, 24, que assinou mais dois contratos de longo prazo com a Petrobras, para fornecer serviços relacionados a dois navios por três e quatro anos, respectivamente.

Segundo nota da empresa norueguesa de transportes, um contrato para uso do navio PLSV Skandi Niterói terá três anos de duração; e o para uso do AHTS Skandi Botafogo - que já é utilizado pela Petrobras até o primeiro trimestre de 2025 - vai se estender por quatro anos, entrando em vigor logo após o fim do contrato atual.