Ouro sobe, apoiado por dólar fraco e com perspectivas positivas para o preço

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 24, revertendo parte das perdas da última sexta-feira diante do dólar enfraquecido contra moedas desenvolvidas. Com a queda da moeda americana, o ouro costuma atrair investidores de ativos de segurança.

O ouro para agosto fechou em alta de 0,56%, em US$ 2.344,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Razan Hilal, do City Index, a tendência para os preços do ouro agora é de consolidação, visto que este movimento lateralizado já foi observado no último mês e acompanha um padrão que deve levar todo o verão americano, antes do preço voltar a subir no médio prazo.