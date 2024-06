Nos EUA, Yellen exorta Congresso a agir para lidar com desafio no setor imobiliário residencial

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, exortou nesta segunda-feira, 24, o Congresso norte-americano a agir para enfrentar os desafios vigentes no mercado imobiliário residencial. Em discurso no Estado de Minnesota, Yellen disse que o país atravessa uma crise de acessibilidade no setor de habitação.

Yellen reconheceu que há "sinais positivos" de arrefecimento da inflação nesse segmento nos EUA, mas alertou para a contínua escassez de imóveis em vigor há muito tempo. "O presidente Joe Biden apelou ao Congresso a conceder um crédito fiscal aos compradores de casas pela primeira vez, o que ajudaria mais de 3,5 milhões de famílias a comprar a sua primeira casa nos próximos dois anos", disse.

Conforme adiantado mais cedo, Yellen anunciou uma série de medidas para tentar moderar a pressão sobre os custos de habitação.