IR 2024: Pagamento do 2º lote da restituição será realizado nesta sexta-feira, 28; veja

Receita depositará o crédito bancário ao longo do dia 28 de junho Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O pagamento do 2º lote da restituição do Imposto de Renda aos contribuintes contemplados começará nesta sexta-feira, 28 de junho. No total serão 5.755.667 pessoas, entre prioritários e não prioritários. Confira aqui se você vai receber a Restituição do Imposto de Renda. O valor será pago aos contribuentes por meio da conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A consulta de quem irá receber o crédito neste lote foi liberada no dia 21 de junho pela Receita Federal.

O total de crédito a ser distribuido neste segundo lote será de R$ 8,5 bilhões. Desse montante, parte será para grupos prioritários, parte para pessoas que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade. São os casos que optaram pela declaração pré-preenchida ou por receber o pagamento via Pix, além de parte para colaboradores do Rio Grande do Sul (RS) devido à situação de calamidade do Estado, além Este lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Confira como será a disposição:

Contribuintes acima de 80 anos: 140.360



Contribuintes entre 60 e 79 anos: 1.024.071



Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave: 66.287



Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 459.444



Contribuintes que não possuem prioridade legal: 3.812.767



Contribuintes do RS: 252.738 IR 2024: o que fazer se você não receber a restituição? Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil (BB). Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos). IR 2024: o que acontece com quem não resgata a restituição?

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária". IR 2024: Como saber se você está contemplado no segundo lote de restituição? Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, que permite consultar diretamente nas bases da Receita informações sobre a liberação das restituições do Imposto de IRPF e a situação cadastral do CPF. IR 2024: veja as novidades deste ano A declaração deste ano tem uma série de mudanças em relação à do ano passado. Por causa da elevação do limite máximo de isenção do Imposto de Renda, o valor de rendimento tributável anual que obriga o contribuinte a fazer a declaração subiu para R$ 30.639,90. Além disso, os valores relativos ao patrimônio mínimo e à renda de atividade rural, isenta e não tributada também aumentaram. Em contrapartida, os valores de dedução não mudaram.