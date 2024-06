Dólar amplia queda seguindo exterior, apesar de Treasuries, Focus e setor externo

O dólar opera em queda na manhã desta segunda-feira, 24, acompanhando a desvalorização da divisa americana no exterior em meio à alta do petróleo. O movimento de realização de lucros no câmbio, iniciado na sexta-feira, 21, prossegue, apesar da valorização dos rendimentos dos Treasuries e da queda de mais de 3% do minério de ferro na China. No exterior, não há indicadores nesta segunda e as atenções estão em discursos de dirigentes do Fed e BCE. O mercado local olha também o Boletim Focus e a nota do setor externo, divulgados mais cedo.

Após o Copom manter a Selic em 10,50% na semana passada e rever suas projeções para o IPCA, a expectativa do mercado para a inflação deste ano foi elevada pela sétima semana consecutiva no Relatório Focus divulgado nesta segunda. A mediana das projeções dos analistas para IPCA de 2024 passou de 3,96% para 3,98%. Um mês antes, era de 3,86%. Para 2025, foco principal da política monetária, a projeção subiu pela oitava semana seguida e passou de 3,80% para 3,85%, ante 3,75% de um mês atrás. O mercado manteve ainda a projeção da Selic para 2024 para 10,50% ao ano, mesmo patamar da última semana. Há um mês, a expectativa era de 10,00%. O câmbio para 2024 passou de R$ 5,13 para R$ 5,15 e, para 2025, de R$ 5,10 também para R$ 5,15, de R$ 5,05 de um mês atrás.

Em relação ao setor externo, o Brasil teve déficit de US$ 3,4 bilhões na conta corrente em maio, informou o Banco Central. Foi o maior rombo para o mês desde 2022, quando o saldo havia sido negativo em US$ 4,269 bilhões. O déficit de maio foi um pouco maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava déficit de US$ 3,050 bilhões. As estimativas do mercado iam de um déficit de US$ 5,70 bilhões a um superávit de US$ 800 milhões.