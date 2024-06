Congestionamentos aumentam e levam preços do transporte marítimo aos níveis da pandemia

Os reforços de navios que assolaram os portos marítimos durante a pandemia de covid-19 estão voltando, à medida que os desvios de navios devido aos ataques no Mar Vermelho provocam engarrafamentos e custos crescentes no início da época alta de transporte marítimo.

Flotilhas de navios porta contêineres e graneleiros estão crescendo ao largo das costas de Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e China, enquanto portos em Espanha e outras partes da Europa procuram destravar pilhas de contêineres.

Os ataques rebeldes Houthi à navegação comercial no Mar Vermelho, que efetivamente fecharam o Canal de Suez desde o final do ano passado, são sentidos em portos distantes, à medida que as perturbações prolongam os tempos de viagem, desviam os navios do horário e encalham contentores marítimos.