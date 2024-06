Bolsas da Europa ensaiam recuperação, com ganhos liderados por ações de montadoras e bancos

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/06/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, ensaiando recuperação de perdas no pregão anterior, em meio ao bom desempenho de ações de montadoras e bancos.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,47%, a 517,55 pontos. Liderando os ganhos, o subíndice do setor automotivo subia 1,5%, após noticia de que a União Europeia e a China irão iniciar negociações sobre os planos do bloco de impor tarifas a veículos elétricos importados do país asiático. Não muito atrás, o subíndice do setor bancário exibia alta de 1,2%.