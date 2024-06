Prospecto para oferta de ações da Sabesp veio dentro do esperado, dizem advogados

O governo do Estado de São Paulo apresentou ontem o prospecto para a oferta de privatização da Sabesp e, segundos advogados ouvidos pelo Broadcast, a oferta veio dentro do esperado e deve atrair investidores, por se tratar de um ativo importante e com grandes possibilidades de crescimento.

Para Paulo Dantas, sócio do Castro Barros Advogados, é mais ou menos o que o mercado estava esperando. "Além de estar falando de uma área da região da Metropolitana de São Paulo que é densamente povoada, então tem um valor tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico interessante. A oferta vem seguindo o script do governo. O governo tem cuidado muito disso para evitar qualquer questionamento", disse.

Já Alberto Sanz, sócio do Sogayar e Alcântara Advogados, é ainda mais otimista com a privatização da Sabesp. "Veio em linha com que estava sendo apresentado, mas com uma boa novidade, com o 'right to match', que é a oportunidade daquele que apresenta o book com valor mais baixo e melhores condições, poder fazer uma nova oferta e levar o leilão. O processo está muito bem pensado, muito bem estruturado. O governo tem dado a credibilidade e tem reafirmado desde o início, na campanha, que isso privatização iria ocorrer, então estou muito animado com a oportunidade", afirma.