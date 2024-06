Petrobras, Gerdau e Naturgy assinam contrato para fornecer gás natural no mercado livre no RJ

"A proximidade da empresa fornecedora com o cliente é fundamental para que possamos conhecer as suas demandas. A nova carteira de produtos de gás oferece um portfólio diversificado de contratos em um ambiente competitivo, de abertura de mercado. Atuamos sempre para ser a melhor opção de fornecimento para nossos parceiros comerciais", disse em nota o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

O acordo marca a primeira migração de um cliente do mercado industrial cativo para o mercado livre no Estado fluminense, tornando a planta da companhia a primeira consumidora de gás a mudar para este modelo de comercialização no Estado, cujas novas regras foram recentemente aprovadas pela agência reguladora do Rio de Janeiro.

A Petrobras, a Gerdau e a Naturgy assinaram contratos para o fornecimento de gás natural no ambiente livre de comercialização para atendimento à Cosigua, unidade de produção de aços longos da Gerdau, localizada no Rio de Janeiro (RJ), informaram as empresas nesta sexta-feira, 21.

De acordo com as empresas, o movimento permite à Gerdau ampliar a competitividade da unidade Cosigua, uma das plantas estratégicas para o plano de crescimento e da visão de longo prazo da empresa no País.

"Essa nova parceria com a Petrobras, viabilizada pelos novos modelos contratuais de distribuição da Naturgy, reforça nossos esforços em buscar oportunidades através do desenvolvimento e suprimento do mercado livre de gás no Brasil, que é um insumo estratégico para a produção e descarbonização do aço hoje e no futuro", afirmou Flávia Souza, diretora global de suprimentos da Gerdau.