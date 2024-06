Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela após publicação de dados fracos de atividade

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta sexta-feira, 21, em uma sessão com a divulgação de uma série de indicadores de atividade fracos na região. Os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) vieram abaixo do esperado para indústria e serviços em uma série de economias, enquanto no Reino Unido, pesou ainda a cautela diante de dados apontando uma deterioração no quadro fiscal.

O índice pan-europeu Stoxx600 fechou em baixa de 0,69%, a 515,34 pontos.

Os mercados acionários da Europa aprofundaram perdas após a última rodada de PMIs, que decepcionou de forma quase generalizada. O PMI composto da zona do euro caiu para 50,8 na leitura preliminar de junho, contrariando expectativa de alta, com fraco desempenho tanto da indústria quanto dos serviços. Na Alemanha, os PMIs também recuaram inesperadamente.