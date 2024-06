Wagner diverge de Padilha e diz que compensação da desoneração pode ser apenas para este ano

O líder do governo no Senado e relator do projeto de lei da desoneração, Jaques Wagner (PT-BA), disse que pode incluir em seu parecer uma alternativa de compensação ao benefício fiscal apenas para este ano. Wagner já expôs em outras oportunidades esse pensamento, mas desta vez ocorre pouco depois de outros integrantes do governo, como o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), defender uma alternativa que resulte em recursos para os próximos anos (o que vem sendo chamado de "fonte perene" de compensação).

"A compensação é feita a partir de cada Orçamento. Posso trabalhar com uma fonte de compensação apenas para este ano. E ainda, como a desoneração tem data para acabar, a compensação não precisa ser tão perene assim, é pelos próximos quatro anos", afirmou Wagner.

O líder do governo disse que é possível "colocar uma fonte para este ano e buscar outras fontes para os anos seguintes".