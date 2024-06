Unctad: investimento estrangeiro direto (IED) global caiu 2%, a US$ 1,3 trilhão, em 2023

Esse cenário afetou particularmente a Europa, onde o fluxo de IED saltou do total negativo de US$ 106 bilhões em 2022 para saldo positivo de US$ 16 bilhões em 2023. Nos EUA, os investimentos estrangeiros caíram 6%, a US$ 311 bilhões no período.

Países em desenvolvimento também tiveram queda nos fluxos de IED em 2023, a US$ 867 bilhões, uma redução de 7% em relação ao ano anterior. O resultado reflete perdas de 8% na Ásia, a US$ 621 bilhões, afetada por um "raro declínio" nos investimentos para a China - segundo maior receptor global de IED - e perdas consideráveis na Índia.

Na América do Sul, os investimentos estrangeiros diretos caíram 2%, a US$ 143 bilhões, com aceleração nos fluxos para Argentina, Chile e Guiana, contrabalançados por valores mais baixos no Brasil e no Peru. O Brasil, contudo, continua o maior receptor de IED na região.

Para a Unctad, o cenário desafiador permanece em 2024, frente as perspectivas de enfraquecimento da economia, tensões geopolíticas e fragmentação do comércio em nível global. Entretanto, o lucro elevado de multinacionais, flexibilização de condições financeiras e anúncio de projetos de transição verde devem aliviar a pressão sobre investimentos, permitindo crescimento modesto no ano completo.