Taxas de juros recuam no mercado futuro um dia depois da decisão do Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram a quinta-feira, 20, com queda expressiva em toda a extensão da curva, em um comportamento já esperado pelos analistas, depois da decisão de política monetária do Banco Central, no início da noite da quarta-feira, 19. Em votação unânime, os diretores do BC decidiram por manter a taxa Selic inalterada nos atuais 10,50%.

A unanimidade da decisão foi ainda mais importante do que a manutenção da taxa, uma vez que o racha dos diretores na reunião anterior gerou especulações de interferência política, provocando volatilidade e aumento dos prêmios de risco.

"A decisão do colegiado do BC de manter a taxa básica de juros em 10,5% foi correta e prudente. E com votação unânime, tirou por enquanto a incerteza que existia de que pressões políticas pudessem intervir nessa decisão", disse o estrategista da JF Trust, Eduardo Velho.