S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar do Japão cai de 52,6 em maio a 50,0 em junho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 52,6 em maio para 50,0 em junho, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada hoje. O indicador, entretanto, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. Já o PMI de serviços cedeu de 53,8 em maio para 49,8 no mesmo período, agora em território contracionista.

O PMI industrial foi na contramão e subiu, passando de 49,9 para 50,5 na mesma comparação. Com a alta, o indicador passa agora a indicar expansão da atividade. O diretor de pesquisa da S&P Global, Kingyi Pan, afirmou que o crescimento do setor industrial para acima de 50 foi o primeiro desde maio de 2023, e que a queda no setor de serviços se dá a novas restrições no setor de empregos dentro desta área.