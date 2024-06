Para Lula, BC tomou decisão de 'investir no sistema financeiro', nos 'especuladores'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Banco Central tomou uma decisão de "investir no sistema financeiro", após ter comentado que a manutenção da taxa Selic em 10,50% "foi uma pena". A declaração ocorreu em entrevista nesta quinta-feira, 20, à Rádio Verdinha, do Ceará. Lula disse que, com a decisão do Copom, "quem está perdendo é o Brasil, é o povo brasileiro".

Além disso, associou o atual patamar dos juros à redução de investimentos internos. Na entrevista, o presidente defendeu a aplicação de "gastos necessários" do governo em saúde, educação e no pagamento do salário mínimo como políticas do atual mandato.

"Temos que ter noção de que, quando a gente faz uma coisa, e aquilo resulta num benefício coletivo, na melhoria da qualidade de vida, aquilo é um investimento extraordinário que nós estamos fazendo. Nós estamos investindo no povo brasileiro. A decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro, foi investir nos especuladores que ganham com os juros. E nós queremos investir na produção", afirmou Lula.