Países da UE precisam de política fiscal mais prudente, diz dirigente da Comissão Europeia

A União Europeia precisa de uma política fiscal mais prudente, afirmou nesta quinta-feira, 20, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. Segundo ele, a dívida pública dos países está avançando a um ritmo muito acelerado, e é preciso persuadir os integrantes a mudarem de rumo em seus orçamentos.

Dombrovskis disse também que a visão do Fundo Monetário Internacional (FMI) a respeito da luta do bloco contra a inflação e contra a alta de gastos fiscais é contundente com a da Comissão Europeia, que prioriza a contenção da inflação no curto prazo.