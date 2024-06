Ministério do Comércio da China volta a criticar e pede remoção de tarifas dos EUA sobre bens

O Ministério do Comércio da China voltou a criticar, nesta quinta-feira, 20, as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre bens chineses. O órgão pediu a remoção das restrições, citando particularmente as tarifas adicionais sobre veículos elétricos, baterias de lítio, painéis solares e minerais críticos.

"O lado dos EUA ignora as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), insiste em reter e aumentar as tarifas sob a Seção 301, além de politizar e transformar questões econômicas em armas", criticou o porta-voz do ministério chinês, He Yadong, em coletiva de imprensa. "Os EUA devem corrigir imediatamente seu erro."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério do Comércio da China classificou a ação como "exemplo típico" de manipulação política e afirmou que as medidas contrariam o consenso alcançado durante conversas entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente americano, Joe Biden.