Inflação da zona do euro deve retornar à meta no segundo semestre de 2025, diz FMI

O Banco Central Europeu (BCE) deverá afrouxar o aperto monetário até uma taxa terminal próxima de 2,5% ao ano, por volta do terceiro trimestre de 2025, conforme comunicado divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) na quarta-feira, 19. Na mesma ocasião, a inflação da zona do euro deverá regressar à meta de 2%, na base anual, ainda de acordo com a instituição.

Após concluir consultas no âmbito do Artigo IV, o FMI destaca que o cenário econômico no bloco permanece demasiadamente incerto e que pressões salariais atipicamente fortes poderão manter a inflação em um patamar mais elevado do que o esperado. Ao mesmo tempo, os riscos de crescimento pendem para o lado negativo, devido a tensões geopolíticas globais e ao enfraquecimento da demanda mundial, segundo o documento.

Neste cenário, a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deverá ser modesta em 2024 e acelerar levemente em 2025. No médio prazo, o envelhecimento da população e a queda na produtividade deverão travar um avanço mais robusto, segundo o FMI.