Gleisi diz que não há justificativa econômica nem moral para Copom manter Selic a 10,50%

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, criticou na noite da quarta-feira, 19, a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 10,50% ao ano. "Não há justificativa técnica, econômica e muito menos moral para manter a taxa básica de juros em 10,5%, quando nem as mais exageradas especulações colocam em risco a banda da meta de inflação. E não será fazendo o jogo do mercado e dos especuladores que a direção do BC vai conquistar credibilidade, nem hoje nem nunca", escreveu a deputada.

Na terça-feira, 18, a Coluna do Estadão revelou que a parlamentar protocolou uma ação popular na Justiça do Distrito Federal contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A estratégia do partido é de centrar os ataques no banqueiro central.