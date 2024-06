Se Petrobras der errado, Brasil dará errado, diz Lula em posse da nova presidência da estatal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva depositou parte do êxito do Brasil à Petrobras, durante discurso de posse de Magda Chambriard no comando da estatal. De acordo com o chefe do Executivo, se a empresa der certo, o País também dará certo.

"Para mim, tem uma certeza na minha cabeça: se a Petrobras der certo, o Brasil dá certo; se a Petrobras der errado, significa que o Brasil também vai dar errado", disse Lula na cerimônia realizada nesta quarta-feira, 19, no Rio de Janeiro. "Eu torço, luto e morro para que o Brasil dê certo."

No discurso, Lula elogiou a nova presidente da empresa. Em sua avaliação, Chambriard tem a competência e todas as credenciais para tocar os desafios da companhia. Segundo o petista, a estatal merece a oportunidade de ser comandada por mulheres.