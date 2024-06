Na Suíça, regulador não vê problemas de concorrência em acordo UBS-Credit Suisse

A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço (Finma), o regulador financeiro do país, encerrou nesta quarta-feira, 19, sua aprofundada investigação sobre a compra do Credit Suisse pelo até então concorrente UBS Group. Na avaliação da Finma, o negócio não eliminará a competição efetiva no setor.

O regulador disse que decidiu não impor quaisquer condições ou obrigações, ao fim da revisão detalhada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Finma ainda afirmou que, por mais que a UBS tenha conseguido fortalecer suas posições em certos segmentos do mercado, o acordo não elimina competição viável e os requisitos para intervenção não foram atingidos.